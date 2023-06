” La réforme du système éducatif sera basée sur la promotion du rôle de l’école dans l’éducation des jeunes aux valeurs de citoyenneté “, a souligné jeudi, le ministre de l’éducation, Mohamed Ali Boughdiri.

Dans une déclaration aux médias en marge de sa participation au forum international sur ” l’éducation à la citoyenneté et aux valeurs de tolérance ” Boughdiri a souligné l’engagement du ministère à augmenter le nombre de clubs d’éducation à la citoyenneté et à la préservation de l’environnement, afin de les généraliser sur l’ensemble des établissements éducatifs.

“Il sera également question de développer les méthodes de travail de ces clubs et d’évaluer périodiquement leur performance “, a-t-il dit précisant que l’introduction d’une nouvelle matière dans les programmes éducatifs axée sur l’éducation à la citoyenneté est l’une des idées principales qui seront discutées lors du lancement du processus de réforme du système éducatif.

Il a, en outre, affirmé que l’école devrait préparer les jeunes à participer à l’édification d’une société solidaire fondée sur la justice, l’équité et l’égalité dans les droits et les devoirs, ainsi que sur les valeurs de coexistence pacifique.

” En effet, l’éducation à la citoyenneté constitue un enjeu essentiel pour l’école tunisienne “, a-t-il soutenu.

De son côté, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Kamel Deguiche, a souligné que l’éducation à la citoyenneté nécessite le renforcement de la coordination entre tous les acteurs et l’adoption d’une approche participative basée sur un dialogue stratégique entre les institutions nationales et les associations de la société civile, dans le but d’élaborer une stratégie nationale pour l’éducation à la citoyenneté et les droits de l’homme.

De son côté, la ministre de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées, Amel Belhaj Moussa, a déclaré que son ministère accorde une grande importance à la petite enfance et travaille à travers ses différentes activités et programmes à inculquer les valeurs de citoyenneté, de tolérance et d’acceptation de l’autre malgré les différences.

Elle a indiqué que, dans le cadre de l’engagement du ministère à adopter le principe d’égalité des chances et de non-discrimination entre les enfants, le ministère a créé 30 jardins d’enfants publics inclusifs dans 20 gouvernorats au profit de 20 000 enfants.

Dans ce contexte, elle a ajouté que 300 enfants autistes ont été intégrés dans les établissements de la petite enfance signalant que les efforts se poursuivent pour renforcer les mécanismes visant à garantir l’accès à l’éducation à tous les enfants, sans discrimination.

Organisé les 8 et 9 juin en cours par l’Organisation arabe pour l’éducation, la culture et les sciences (ALECSO), le forum réunit des experts, tunisiens et étrangers, dans les domaines de l’éducation et de la culture.