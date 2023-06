Tunisie – Alerte météo : Des pluies orageuses attendues dans ces régions

Des pluies orageuses sont attendues, cette nuit, sur les hauteurs ouest du pays, d’après un bulletin de suivi, publié, vendredi après midi, par l’Institut National de la Météorologie (INM).

Les températures se situeront entre 16 et 20 degrés sur le nord et le centre, entre 20 et 24 degrés sur le sud, et aux alentours de 28 degrés sur El Borma et Borj El Khadhra.Le vent soufflera faible à modéré. Sa vitesse peut dépasser temporairement les 20 km/h, lors de l’apparition de cellules orageuses. La mer sera agitée.