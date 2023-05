L’homme d’affaires et l’ancien gendre de Ben Ali Slim Chiboub a été condamné par la Chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière, à six ans de prison, assortis d’une amende de 30 millions de dinars pour “blanchiment d’argent” et violation du Code des changes.

Aussi, ladite chambre a infligé une amende de 300 mille dinars à la femme de Chiboub.

Slim Chiboub est accusé d’avoir touché des commissions de la part d’entreprises opérant à l’étranger, en 1991, 1992 et 1994.