Affaire du complot contre l’Etat : Abdeaziz Essid convoqué pour audition

Le collectif de défense des personnes arrêtées dans l’affaire dite de ” complot contre l’Etat ” a annoncé lundi que suite à, la conférence de presse donnée par le collectif le 8 mai en cours, la section régionale de l’ordre des avocats de Tunis a été avisée de la convocation du coordinateur du collectif Abdelaziz Essid pour audition, à la demande de la ministre de la Justice.

Le collectif appelle, dans un communiqué, le barreau à assumer son rôle historique et de principe dans la protection de ses adhérents. Il considère que ” cet acharnement s’inscrit dans le cadre de la multiplication des procès contre les avocats qui ont pris la défense des activistes politiques et des opposants et constitue une grave menace pour le droit de défense “.

Pour rappel, le président de la section régionale de l’Ordre à Tunis, Laaroussi Zguir, avait déclaré à, la TAP avoir été informé de l’ouverture d’une enquête contre les avocats Bochra Belhadj Hmida, Ayachi Hammami, Ahmed Néjib Chebbi et Noureddine Bhiri.

Le 11 février dernier, une série d’arrestation a visé des figures politiques, notamment, Khayem Turki, et l’ancien dirigeant du mouvement Ennahdha Abdelhamid Jelassi ainsi que l’homme d’affaires Kamel Letaief et cinq autres personnes parmi des hommes d’affaires et des fonctionnaires.

Le 13 février, le directeur de radio Mosaique FM Noureddine Boutar, le secrétaire général d’Al Joumhouri Issam Chebbi et des membres du Front de Salut comme Jawhar Ben Mbarek et Chaima Issa ont été interpellés.

Une campagne qui s’est poursuivie par l’arrestation, le 25 février, de Ridha Belhaj et Ghazi Chaouchi tout deux membres du collectif de défense.

Bien que le pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme, en charge de l’affaire, ne s’est pas encore prononcé, officiellement, sur la nature des accusations portées contres les personnes interpellées, des membres du comité de défense ont révélé des soupçons d’appartenance à une organisation terroriste, de complot contre la sûreté de l’Etat, de planification d’assassinats politiques, de tentatives de changer le régime ou encore d’atteinte à la sécurité alimentaire et à l’environnement.