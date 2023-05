Un clasico, Real Madrid-FC Barcelone, sera en vedette d’une série de matches amicaux programmés aux Etats-Unis cet été, impliquant également Manchester United, Arsenal, l’AC Milan et la Juventus Turin, ont annoncé vendredi les organisateurs de cette tournée baptisée “Soccer

Champions Tour”.

“Nous sommes fiers de nous associer aux clubs les plus prestigieux du monde, dont les fans sont les plus passionnés, afin d’offrir aux supporters

américains cette rare occasion de découvrir le football au plus haut niveau”, a déclaré Alan Waxman, cofondateur et directeur général de Sixth Street, une société d’investissement qui finance en partie le projet et possède des parts dans le Real et le Barça.

Le choc entre les deux géants de la Liga, respectivement en course pour remporter la Ligue des champions et le championnat d’Espagne, aura lieu le

29 juillet dans le Texas à Arlington, dans l’AT&T Stadium, antre des Dallas Cowboys, franchise de la NFL.

Au total, huit matches sont au programme dans huit villes différentes, ce qui sera l’occasion d’une petite répétition avant la Copa America prévue

l’été prochain et le Mondial-2026 coorganisé avec le Mexique et le Canada.

Programme: 22 juillet: FC Barcelone – Juventus Turin au Levi’s Stadium de Santa Clara (Californie)

23 juillet: Real Madrid – AC Milan au Rose Bowl de Pasadena

(Californie)

26 juillet: Arsenal – FC Barcelone au SoFi Stadium d’Inglewood

(Californie)

26 juillet: Real Madrid – Manchester United au NRG Stadium de Houston

(Texas)

27 juillet: Juventus – AC Milan au Dignity Health Sports Park de

Carson

(Carson)

29 juillet: FC Barcelone – Real Madrid à l’AT&T Stadium d’Arlington

(Texas)

1er août: AC Milan – FC Barcelone à l’Allegiant Stadium de Las Vegas

(Nevada)

2 août: Juventus – Real Madrid au Camping World Stadium d’Orlando

(Floride)