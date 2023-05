La ministre de la famille, de la femme, de l’enfance et des séniors Amel Belhaj moussa a annoncé jeudi à Hammamet, le lancement d’une étude scientifique approfondie sur les tentatives et les cas de suicide des enfants pour comprendre les causes de ce phénomène et déterminer les interventions préventives dans ce domaine.

“Durant les quatre premiers mois de l’année 2023, 8 suicides d’enfants ont été enregistrés avec la moyenne de 2 cas par mois et 102 tentatives de suicide avec la moyenne de 26 tentatives par mois au cours de la même période, dont 80 pc sont des filles”, a indiqué la ministre de la famille, dans une déclaration à la TAP, en marge du forum annuel des délégués à la protection de l’enfance.

Elle a souligné que le nombre de signalements aux délégués à la protection de l’enfance a atteint 7500 durant la période entre Janvier et Avril 2023, soit une augmentation de 2000 cas par rapport à la même période de l’année 2022, précisant que la plupart des cas ont été signalés dans les gouvernorats de Sfax, Ariana, Nabeul, Tunis et Sousse.

D’autre part, Moussa a annoncé qu’une étude sera élaborée sur le phénomène des naissances hors mariage, signalant que 300 cas ont été enregistrées au cours des 4 premiers de l’année 2023.

Elle a annoncé que le ministère de la famille a décidé de renforcer le secteur des délégués à la protection de l’enfance qui compte actuellement 78 délégués, avec 40 nouvelles recrues à ce poste, au cours de cette année.

La ministre de la famille a indiqué que la stratégie nationale de lutte contre le phénomène des enfants en situation de rue est cours de finalisation pour mettre en place les mécanismes institutionnels et législatifs à même de prévenir les cas de mendicité en Tunisie, avant de la soumettre à une réunion ministérielle.

Par ailleurs Moussa a rappelé qu’un document de référence a été adopté fin Avril qui définit le processus de prise en charge et la réintégration des enfants de retour des zones de conflit, qui a été élaboré conjointement avec les ministères concernés, ajoutant qu’une session de formation se tiendra dans le cadre de ce forum, pour renforcer les capacités des délégués à la protection de l’enfance dans le domaine de la prise en charge globale et efficace de ces enfants.