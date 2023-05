Gafsa : Caravane sanitaire multidisciplinaire au profit des habitants de Ségui

La délégation régionale relevant de l’Office National de la famille et de la population (ONFP) à Gafsa a organisé ce dimanche, dans la région de Ségui dans la délégation de Mdhila, une caravane sanitaire multidisciplinaire au profit des habitants de la région, à l’occasion de la célébration du cinquantième anniversaire de la création de l’office.

Le délégué régional de l’Office, Mourad Rejeb, a indiqué, dans une déclaration à la TAP, que la caravane comporte plusieurs spécialités médicales dont, notamment, la médecine interne, la médecine familiale, la médecine générale, la dermatologie et la pneumologie ainsi que des campagnes de dépistage du cancer du sein et du col de l’utérus, du diabète et de la tension artérielle. Il a fait savoir que 80 personnes ont bénéficié de ces consultations.

Mourad Rejeb a fait savoir que la délégation régionale de l’ONFP organisera pendant le mois de mai en cours et en coordination avec la direction régionale de la santé à Gafsa, l’association des médecins de Gafsa et le commissariat régional de la jeunesse, des sports et des scouts tunisiens, des caravanes sanitaires similaires à Daouara dans la délégation d’Om Laarayes ainsi que dans les délégations de Sidi Aich et Sidi Boubaker et à Majoura (délégation du Sened).

Des caravanes sanitaires sont, également, prévues en juin prochain en santé reproductive et sexuelle au profit de femmes dans un certain nombre de zones rurales, notamment, dans les délégation d’Om Laarayes, Mdhila et Gafsa Sud.