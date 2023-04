L’entraîneur de la Jeunesse sportive de Kabylie, Mimloud Hamdi a déclaré que son équipe abordera la confrontation avec l’espérance sportive de Tunis, demain samedi à Radès, sans pression et qu’elle défendra ses chances à fond, bien que l’objectif premier de la saison est celui de se maintenir en Ligue 1 algérienne.

Hamdi, qui s’exprimait vendredi à l’occasion de la conférence de presse d’avant-match, a estimé qu’il s’agira d’une “confrontation décisive entre deux clubs ayant leurs traditions dans la compétition, ce qui ne manquera pas de garantir un beau spectacle”.

“Nous n’avons plus rien à perdre, notamment, après s’être inclinés en quart de finale aller sur notre sol et nous tenterons de bien négocier le match avec réalisme pour essayer de surprendre notre adversaire”, a fait savoir le coach algérien.

Pour lui, le maintien en ligue 1 algérienne demeure la priorité pour ce qui reste de la saison, mais cela n’empêchera pas le club de défendre jusqu’au bout ses chances en ligue des champions, en profitant de la pression subie par l’Espérance.

S’agissant des absences dans les rangs de la formation Sang et or, notamment, le libyen Hamdou El Houni et l’algérien Ryad Ben Ayed, le technicien a estimé que même en perdant des éléments clés, l’Espérance ne sera pas lésée au regard de l’effectif qu’elle renferme, faisant remarquer que les remplaçants ont démontré leurs qualités à maintes reprises et réussi à remplir le rôle qui leur a été dévolu.

Par ailleurs, Miloud Hamdi s’est dit satisfait du parcours accompli jusque-là par les Canaris en ligue des champions et de ses résultats en phase de poules.