Kaïs Saïed préside une séance de travail consacrée à la consultation nationale sur la réforme de l’éducation

” L’enseignement public représente la base de toute réforme. Il ne faut donc pas abandonner cette réforme primordiale pour le pays “, a souligné, jeudi 19 avril 2023, le chef de l’Etat, Kaïs Saïed, dans un discours prononcé à l’ouverture d’une séance de travail consacrée à la consultation nationale sur la réforme de l’éducation et de l’enseignement, tenue au Palais du gouvernement à La Kasbah.

Il estime que “la prospérité réelle du peuple dépend forcément d’une pensée libre et rayonnante”, affirmant que cette question porte sur l’avenir des générations futures de la Tunisie.

Le sort du pays dépend de l’éducation et de l’enseignement qui représentent le fondement de la richesse humaine de la Tunisie, a-t-il ajouté.

Le président de la République a fait savoir qu’une loi relative au conseil supérieur de l’éducation et de l’enseignement verra bientôt le jour parallèlement à une loi relative au règlement de l’enseignement en Tunisie, signalant que beaucoup d’écoles et d’établissements universitaires ne répondent plus aux normes minimales de l’enseignement et de la scolarité.

Selon l’article 135 de la Constitution de juillet 2023, le conseil supérieur de l’éducation et de l’enseignement a pour mission de donner son avis sur les grandes stratégies nationales dans les domaines de l’éducation de l’enseignement, de la recherche scientifique et de la formation professionnelle ainsi que sur les horizons de l’emploi.

Par ailleurs, le président de la République a souligné que tout le monde va exprimer son point de vue au cours de cette consultation préliminaire, ce qui prouve la volonté de poursuivre la réforme et de réaliser les objectifs de la révolution.

Il convient de rappeler qu’au 7 avril 2023, le président de la République a ordonné la formation d’une commission chargée de préparer un document pour une consultation électronique sur la réforme de l’éducation et de l’enseignement.