Kairouan : Les habitants du village El Baten dénoncent l’absence d’un réseau d’assainissement

Les habitants du village El Baten (gouvernorat du Kairouan) dénoncent l’absence d’un réseau d’assainissement et affirment que la situation est catastrophique à cause de la pollution et des odeurs nauséabondes.

Les habitants appellent en effet les autorités régionales à accélérer la résolution de ce problème et à trouver un terrain pour installer la station de pompage pour gérer les eaux usées notamment après le don d’un terrain offert par l’un des habitants à la municipalité de Kairouan pour réaliser ce projet. Le directeur régional de l’office d’assainissement Nizar Hamdani a reconnu la gravité du problème environnemental.

Il a ajouté que prochainement un appel d’offres sera lancé pour la réalisation d’un projet de station de pompage. Les différentes étapes du projet ont été achevées a affirmé la même source signalant un problème à caractère foncier.

Le terrain offert par l’un des habitants de la région a permis de surmonter cet obstacle, a-t-il noté, rappelant que la valeur du projet est estimée à 4 millions dinars.

Il s’agit , a-t-il précisé, de transférer les eaux usées du village Al Baten vers la station d’assainissement de Kairouan à travers une station de pompage. Pour sa part, Minyara Majbri, du forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES) section Kairouan, a appelé l’Etat à honorer ses engagements et à lutter contre la pollution et favoriser les conditions d’une vie digne aux habitants de la région.