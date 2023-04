Tunisie : Le SNJT appelle au boycott des travaux de la plénière de l’ARP

Le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) a appelé au “boycott” des travaux de la plénière de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) consacrée à l’examen du règlement intérieur du parlement.

Les journalistes sont invités à ne diffuser aucune information en lien avec la plénière consacrée au règlement intérieur de l’Assemblée des représentants du peuple, lit-on, lundi, dans une déclaration du Syndicat qui les exhorte aussi à “se focaliser sur cette entrave au droit à l’information”.

Plus tôt dans la journée, le parlement a annoncé que “seuls les médias publics sont autorisés à couvrir les séances plénières consacrées à l’examen du projet du règlement intérieur”.

Il précise que les travaux des plénières qui doivent débuter mardi 11 avril seront “diffusés en direct sur la chaîne de télévision publique et sur la chaîne YouTube du Parlement”.

L’ARP tient à souligner que “les médias publics, privés et étrangers seront invités à désigner leurs représentants chargés de couvrir les travaux de l’ARP, et ce après l’adoption du règlement intérieur”.

Dans sa déclaration, le syndicat a, également, appelé l’ensemble des journalistes à une manifestation de protestation devant le parlement mardi 11 avril à partir de 9h30 “pour défendre leur droit d’accès au parlement”.

Il a, en outre, appelé les députés ainsi que les forces civiles et politiques, à dénoncer “ces pratiques rétrogrades” et ces décisions “parachutées”, les invitant à se mobiliser (…) et soutenir les journalistes dans leur lutte pour le respect de la liberté de la presse et du droit du citoyen à l’information.