La sélection tunisienne a composté, mardi soir, son billet pour la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2023 après une courte victoire 1-0 contre la Libye à Benghazi, à l’occasion de la 4e journée des éliminatoires du groupe J, en confortant sa place en tête du classement avec 10 points, à une longueur de la Guinée équatoriale (9 points).

Le onze national a décroché à cette occasion sa 16e qualification de suite et 21e de son histoire, avec un record d’invincibilité et sans encaisser le moindre but, une statistique qui a ravi le sélectionneur Jalel Kadri.

“Nous avons obtenu la qualification pour la Coupe d’Afrique des Nations, et la Tunisie est la seule équipe des éliminatoires à n’avoir encaissé aucun but jusqu’à présent. En conséquence, cela a confirmé la valeur technique de notre défense malgré les absences et les changements”, a déclaré le technicien dans une vidéo diffusée par la fédération tunisienne de football sur sa page facebook.

“Un grand travail nous attend au niveau offensif. Nous avons, certes, créé beaucoup d’occasions, mais cela n’est pas suffisant pour attendre le haut niveau. Il faut être plus efficace en attaque”, a ajouté Kadri.

Il s’était également déclaré satisfait de la performance de son équipe contre une équipe libyenne coriace sur sa pelouse à Benghazi.

“Nous avons remporté une victoire difficile, dans un stade difficile et contre un adversaire difficile. On n’a pas laissé l’adversaire prendre l’initiative et on a contrôlé le cour du match. Je remercie les joueurs dont l’expérience a décidé de l’issue du match”, a-t-il ajouté.

D’autre part, le sélectionneur national a indiqué que “les traits de l’équipe tunisienne commencent à se dessiner, en présence de valeurs sûres formant un noyau solide et stable, à côté de certains jeunes joueurs qui commencent à acquérir de l’expérience et de la maturité tactique”.

“Aujourd’hui, nous avons réussi à atteindre notre premier objectif en nous qualifiant pour la phase finale de la CAN, mais nous devons continuer notre parcours dans ces éliminatoires avec la même détermination, lors des deux dernières journées, en juin et septembre prochains.

Si nous voulons aller loin en phase finale, nous sommes obligés de travailler dès maintenant pour remporter le défi”, a souligné Kadri.