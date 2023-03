Tunisie : Des partisans du Front de salut entament un sit-in ouvert

Des partisans du Front de salut national ont décidé d’entamer un sit-in ouvert au siège central du parti Al-Irada, à Tunis, à partir de ce lundi, selon Néjib Chebbi, président du Front.

Lors d’une conférence de presse, Chebbi a indiqué que pour l’essentiel, les sit-inneurs réclament des explications de la justice sur l’affaire de conspiration contre la sécurité intérieure de l’Etat et les faits criminels attribués à des personnalités politiques détenues dans le cadre de cette affaire.

Ils demandent à ce que les personnes détenues dans cette affaire soient classées prisonniers politiques afin de bénéficier de conditions décentes de détention jusqu’à leur libération.

Néjib Chebbi a, dans la foulée insisté sur le respect de la dignité de ces détenus et leur droit de rencontrer leurs familles dans de bonnes conditions.

Le président du Front a, dit regretter les conditions de détention ” indécentes et inhumaines ” des personnes accusées dans l’affaire de conspiration contre l’Etat et qui ne sont pas séparés des prisonniers de droit commun.

La pression exercée par la société civile, plus particulièrement la Ligue tunisienne des droits de l’Homme (LTDH) et l’Organisation contre la torture en Tunisie (OCTT) a, toutefois, porté ses fruits, a-t-il dit. En effet, nombre de ces détenus sont désormais placés en bien meilleures conditions.

Pour sa part, Abdellatif Mekki, membre du Front de salut, a expliqué qu’en considérant les détenus dans l’affaire de conspiration contre la sécurité de l’Etat des prisonniers politiques, cela va permettre d’améliorer grandement leurs conditions de détention.