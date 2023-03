A l’occasion de la célébration de la fête de l’Indépendance, l’Observatoire national pour la défense du caractère civil de l’Etat a appelé toutes les forces progressistes du pays à lutter pour préserver les acquis modernistes.

Dans une déclaration publiée lundi, l’observatoire a souligné l’importance de protéger le principe de la civilité de l’Etat ainsi que les principes universels des droits de l’Homme appelant à renforcer les libertés individuelles et collectives, notamment la liberté d’expression, de conscience et de religion.

L’observatoire a proposé d’amender les textes de loi de manière à instaurer une égalité réelle et effective entre les femmes et les hommes et de revoir les politiques extérieures du pays afin de renouer avec son histoire prestigieuse sur la scène internationale et de retrouver son rayonnement en tant que pays moderne.