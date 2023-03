DR. Yosr Hamdi, sacrée “African Emerging Leader in Human Genomics”

Lors du final meeting du projet qui a eu lieu à Cape Town du 27-28 Février 2023, le Dr Yosr Hamdi, maître assitante au laboratoire de génomique biomédicale et oncogénétique et coordinatrice du projet PerMediNA, suite à sa participation active aux deux projet H3ABioNet et H3Africa, s’est vue accordée le Prix du “African Emerging Leader in Human Genomics”.

Ce prix a été décerné à 5 Emerging leaders qui représentent les 5 régions Africaines avec moi pour la région Nord Africaine.

Faire partie des “Emerging Leaders Awards ” implique la formation d’une nouvelle cohorte de leaders dans le domaine de la génomique en Afrique qui seront proposés comme les leaders des projets en cours ainsi que les projets futurs en Afrique.

Plusieurs projets collaboratifs communs seront lancés très bientôt et ils seront sous le lead des “emerging leaders” africains.