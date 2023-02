Tunisie : Le courant populaire dit vouloir plus de précisions sur les récentes arrestations

Le courant populaire a dit vouloir plus de précisions sur le vaste coup de filet sécuritaire ayant ciblé récemment bon nombre de personnalités politiques, avocats, magistrats, hommes d’affaires et responsables de médias.L’appel du courant populaire a été exprimé par son porte-parole Mohsen Nabti dans une déclaration à l’agence TAP accordée dimanche soir.

Joint par téléphone, Nabti a souligné que l’Etat est aujourd’hui plus que jamais tenu à apporter des précisions et des éclaircissements sur la vérité des récentes arrestations opérées par les forces sécuritaires.Un devoir incombe à l’Etat d’éclairer l’opinion publique, de dissiper les doutes et de faire le point sur le bien-fondé de ces arrestations, a-t-il fait savoir à l’agence TAP.

Le hic de cette affaire est que ces arrestations ont fait ressortir des liens présumés entre des lobbies et des centres d’influence et des personnalités politiques qui n’ont pas été impliquées par le passé dans des dossiers de corruption ou de redevabilité.Ainsi, compte tenu de la sensibilité du dossier et de sa relation directe avec la sécurité nationale, l’Etat, les autorités officielles sont appelées plus que jamais à donner des précisions assorties de preuves concrètes et intangibles sur les vraies raisons de ce vaste coup de filet sécuritaire, a souligné le porte-parole.

Nabti s’est dit en contrepartie comprendre parfaitement l’enjeu de taille de cette affaire sensible et l’obligation de réserve qui en découle.

Il est vrai que l’affaire est d’une sensibilité élevée et que le devoir du secret de l’instruction et des enquêtes incombe aux autorités de faire preuve de blackout mais l’opinion publique a hâte de connaître les dessous de cette affaire, a-t-il confié à l’agence TAP.

Depuis deux semaines, la Tunisie est en proie à un vaste coup de filet sécuritaire ayant visé des militants politiques, des syndicalistes, des avocats, des hommes d’affaires, des magistrats et des professionnels des médias.