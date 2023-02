Mohamed Ali Boughdiri : Le dialogue avec les syndicats a atteint un stade avancé

“Le dialogue avec les syndicats a atteint un stade avancé et nous sommes confiants de parvenir à des accords pour éviter aux familles et aux élèves toutes inquiétudes à propos de l’actuelle année scolaire” a souligné vendredi à Tataouine, le ministre de l’éducation Mohamed Ali Boughdiri, en réaction à la décision de la fédération générale de l’enseignement secondaire concernant la rétention des notes scolaires et les menaces de boycott des examens du deuxième trimestre par les enseignants.

Il a souligné dans une déclaration à la TAP, en marge de la réunion du premier conseil régional de l’éducation, l’attachement de son département au dialogue avec la partie sociale, à l’amélioration des conditions des enseignants et de tout le corps enseignant et la recherche de solutions adaptées avec la situation difficile des finances publiques.

Boughdiri a annoncé, au cours de la réunion du conseil régional de l’éducation qui s’est déroulée en présence de plusieurs cadres éducatifs et régionaux et du gouverneur de la région Hafedh Fitouri, que le dossier des enseignants suppléants et des pédagogues sera traité avec tout le sérieux requis, en accordant la priorité à l’amélioration des salaires et leur versement mensuel, ainsi que la couverture sociale.

Il a souligné l’attachement à la création du conseil supérieur de l’éducation en vue d’introduire des réformes globales et réelles dans le secteur éducatif et d’assurer l’attractivité de l’école publique qui sera dotée des moyens pédagogiques appropriés, de cadres éducatifs compétents et de services adaptés à l’ère numérique, précisant que l’année préparatoire sera, à l’avenir, obligatoire à tous les élèves.

Boughdiri avait entamé sa visite dans la région par l’inauguration du nouveau siège du lycée pilote, qui a été réalisé moyennant des couts de l’ordre de 7 MD. Il a participé avec les élèves au salut du drapeau national et pris connaissance des différentes composantes de cet établissement scolaire d’une capacité d’accueil de 90 étudiants, appelant les responsables à renforcer les activités culturelles et sportives dans ce lycée.

Le ministre de l’éducation s’est rendu par la suite au collège technique de la région, ou il a inspecté les activités dans les ateliers de techniques industrielles, de construction et des services.

Au Lycée Aboulkacem Chebbi à la délégation de Tataouine- sud, le ministre s’est enquis des difficultés et problèmes que rencontrent les élèves dans 9 régions rurales au cours de leur déplacements quotidiens, ordonnant l’ouverture d’une cantine scolaire dans cet établissement.

Au terme de sa visite à Tataouine, le ministre de l’éducation a constaté de visu l’insalubrité des logements de fonction des enseignants, notamment dans la région de Beni Blel relevant de la délégation de Tataouine- Nord.