DIRECT SPORT – Ligue des champions : l’Espérance pour conforter ses chances, le Zamalek pour se relancer

Leader du groupe D, l’Espérance de Tunis tentera de conforter sa position et de décrocher sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions, à l’occasion de la réception de l’équipe du Zamalek d’Egypte, pour le compte de la 3e journée de la phase de poules.

Les sang et or, déjà vainqueurs de leurs deux premiers matches contre Al Merrikh du Soudan à Radès (1-0) et du CR Belouizdad à Alger (0-1), tenteront d’enchainer avec un troisième succès qui leur permettrait de composter leur billet pour le prochain tour.

Le quadruple champion d’Afrique (1994, 2011, 2018, 2019) abordera cette rencontre avec le moral au beau fixe après le retour gagnant d’Alger (1-0) et sa qualification en quarts de finale de la coupe de Tunisie aux dépens de l’US Ben Guerdane (4-0) alignant du coup son 6e succès de suite toutes compétitions confondues.

En revanche, malgré l’avantage du terrain et du public, les protégés de Nabil Maaloul sont appelés à rester très vigilants devant un adversaire en quête de son premier succès en phase de poules, après sa défaite à domicile face au CR Belouizdad (0-1) et son nul blanc avec Al Merrikh (0-0).

Les Egyptiens dont les choses vont très mal aussi bien en championnat où ils sont 5e à 8 longueurs du leader ahlaoui, qu’en Ligue des champions, joueront en effet leur survie ce samedi où ils tenteront de créer la surprise à Radès et de se relancer dans la course, comptant dans cela sur une pléiade de joueurs à l’image du Tunisien Seifeddine Jaziri ou Ahmed Sayed Zizou.

Un match intense est attendu à Radès entre deux grands rivaux du continent qui s’étaient affrontés à dix reprises en Ligue des champions (ancienne et nouvelle formules) dont 4 matches ont été remportés par l’Espérance de Tunis et 3 par le Zamalek alors que les deux équipes se sont neutralisées trois fois.

La finale retour de l’édition 1994 reste le match le plus épique qui a vu les sang et or détrôner les Zamalkaouis sur le score de 3 buts à 1 dont un doublé de feu Hédi Berkhissa.

Aucun pronostic ne peut être donc avancé pour ce duel nord-africain qui s’annonce prometteur entre deux équipes qui ont chacune tous les moyens de gagner.

Le match dont le coup d’envoi sera donné à 17h00, sera dirigé par le Marochain Radhouane Jiyed.