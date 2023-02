Tunisie : Démantèlement d’une cellule terroriste qui planifiait des attaques

Le ministère de l’Intérieur a annoncé que, dans le cadre d’une opération préventive conjointe entre les unités du Département de la lutte contre le terrorisme de la Garde nationale et du Département de la prévention et de la lutte contre le terrorisme de l’Agence de renseignement et de sécurité de la défense et sous la supervision du ministère public au Pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme, il a été possible de démanteler une cellule terroriste prêtant allégeance à Daech.

Cette cellule prévoyait d’attaquer des agents sécuritaires à Bizerte lors de l’organisation du second tour des élections législatives.

Dans un communiqué publié, mercredi 15 février 2023, le ministère de l’Intérieur a expliqué que grâce à des opérations minutieuses et à des suivis sur le terrain, il était possible d’arrêter tous les membres de cette cellule.