L’Union Sportive Monastirienne a réussi son entame de la phase de poules de la coupe de la Confédération de football en s’imposant devant la formation tanzanienne de Young africans (2-0), dimanche à Radès, dans le cadre de la première journée du groupe D.

Pour leur première participation en phase de groupes d’une compétition continentale, les Ussémistes ont relevé leur premier challenge grâce à deux réalisations inscrites en début de match, pour gérer ensuite confortalement le reste de la rencontre, en attendant leur prochain déplacement au Mali où ils affronteront le Real Bamako, battu plus tôt dans la journée à Lubumbashi par les Congolais du TP Mazembe (3-1).

Les protégés du Serbe Darko Novic ont en effet bien débuté la rencontre en exercant un pressing haut sur leur adversaire pour obtenir un corner suite auquel le défenseur Mohamed Saghraoui a placé une tête dans les filets de Djigui Diarra ouvrant le score pour les siens à la 10e.

Faisant preuve de beaucoup de concentration et de discipline tactique, le représentant tunisien a raté ensuite une grosse occasion de doubler la mise par Youssouf Oumarou dont la frappe a été contrée par le gardien (14). Mais deux minutes plus tard, le Malien Boubacar Traore profite d’un corner de Heykel Chikhaoui pour monter plus haut que tout le monde et doubler le score de la tête (16e).

Face à une équipe monastirienne bien organisée défensivement, les Tanzaniens conduits par un dangereux Fiston Kalala ne trouvaient pas la faille malgré quelques tentatives peu dangereuses pour le gardien Béchir Ben Said.

En seconde période, les protégés du Tunisien Nasreddine Nabi se montaient d’entrée plus menacants et ont failli réduire le score suite à une frappe de Fiston Kalala mais le portier monastirien était vigilant (46). Ce dernier a été ensuite mis à l’épreuve à la 59e suite à un coup franc direct tiré par Stéphane Aziz Ki.

Malgré une légère domination des champions de Tanzanie, plus entreprenants offensivement, les Tunisiens s’offraient quelques occasions notamment par Boubacar Traore dont la puissante frappe a été déviée par le gardien (54) ou par Youssouf Oumarou qui a tiré mollement dans les mains de Diarra.

La formation de Young Africans, toujours à la recherche de son premier but dans cette phase de poule, ratait en fin de match une dernière occasion qui s’offrait à Fiston Kalala (83).

Le coach de l’US Monastir procédait à trois changements en alignant Bassam Dali, Salah Harrabi et Ameur Omrani à la place de Mohamed Amine Bouzayène, Heykel Chikhaoui et Boubbacar Traore, question de renforcer le compartiment défensif et de préserver son avantage jusqu’au bout.

Finalement, le représentant tunisien a remporté haut la main ce match et s’installe provisoirement en tête du groupe D en compagnie du TP Mazembe, en attendant le déplacement périlleux le 19 février à Bamako pour le compte de la deuxième journée.

Groupe D :

TP Mazembe (RD Congo) – Real Bamako (Mali) 3-1

US Monastir (Tunisie) – Young Africans (Tanzanie) 2-0

Formation de l’US Monastir:

Béchir Ben Said, Houssam Tka, Ousman Ouattara, Mohamed Saghraoui, Hichem baccar, Mondher Guesmi, Youssoufou Oumarou, Abdelkader Boutiche, Mohamed Amine Bouzayane (Bassem Dali 85), Heykel Chikhaoui (Salah Harrabi 88), Boubacar Traore (Ameur Omrani).