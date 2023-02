L’Espérance sportive de Tunis a fait l’essentiel ce samedi en réussissant une bonne mais laborieuse entame de la phase de poules de la plus prestigieuse des compétitions africaines de football, à la faveur de sa courte victoire face aux soudanais d’El Merrikh (1-0), sur la pelouse du Stade de Radès.

Mohamed Amine Tougai a été le sauveur des siens grâce à sa réalisation, l’unique du match intervenue à la 90e+4 et qui aura permis à son équipe de prendre la tête du classement de la poule D aux côtés des algériens du CR Belouizdad.

En effet, l’Espérance qui évoluait en 3-4-3 devant son public à Tunis sur la pelouse du stade de Radès, s’est d’emblée ruée vers l’attaque en se basant sur le côté droit de Hamdou El Houni, en forme depuis plusieurs semaines.

Toutefois, la formation d’El Merrikh qui n’était pas venu faire de la figuration devant l’un des ogres de la compétition, amorçait dés les premières minutes quelques tentatives et parvenait même à manœuvrer près de la surface de réparation des tunisiens.

Frais physiquement et prêts mentalement, les hommes du Brésilien Heron Ricardo se montraient menaçants et annonçaient la couleur d’entrée de jeu.

Au quart d’heure de jeu, on comptait une action partout sans grande dangerosité pour les deux gardiens.

Depuis la 20e minute, intervenait une nouvelle phase de jeu en faveur des sang et or qui monopolisaient la balle et diversifier les manœuvres en attaque sans pour autant inquiéter les soudanais, excepté une demi-occasion facilement interceptée par le portier d’El Merrikh

Du côté soudanais, on retiendra un coup franc direct tiré des 20 mètres par Paulo Sergio mais, Moez Ben Cherifia détrournait la balle de ses cages d’une belle parade. On jouait la 37e minute.

A l’approche de la pause, les protégés de Nabil Maaloul devenaient plus menaçants et tentaient de prendre l’avantage avant la mi-temps en passant par les côtés notamment, mais ni Ryad Ben Ayed ni Anice Badri ne parvenaient à débloquer le compteur.

Les trois minutes de temps additionnel ne changeaient rien à la donne et les deux formations regagnaient les vestiaires sur un score de parité 0-0.

A la reprise, on reprenait les mêmes et les locaux lançaient à nouveau les hostilités à l’instar du libyen Hamdou El Houni qui s’essayait au tir lointain.

Les changements des deux côtés intervenaient dès la 60e; Tayfour remplaçait Angulo chez les soudanais, tandis que Mohamed Ali Ben Hammouda et GHaylène Chaalali prenaient la place de Coulibaly et Ben Ayed du côté tunisien.

Au fil des minutes, la tension montait d’un cran. Les coéquipiers de Mohamed Ali Ben Romdhane passaient à la vitesse supérieure. Ils faillirent, néanmoins, encaisser un but sur un tir surpuissant à la 70e du brésilien d’El Merrikh Paulo, mais le portier espérantiste Ben Chérifia répondait présent pour sauver la mise au sien.

A la 75e, Maaloul lançait Mootaz Zaddem à la place de Anice Badri pour tenter de débloquer la situation et booster davantage l’attaque.

Et alors que les espérantistes sont plus que jamais tournés vers l’attaque, le coach Ricardo opérait deux nouveaux changements pour casser le rythme des locaux et atténuer un temps soit peu l’intensité imposée par l’Espérance.

Les danger des sang et or venait notamment des balles arrêtées qui pour la plupart étaient mal négociées.

L’arbitre béninois ajoutait sept minutes d’arrêt de jeu. Quatre minutes de temps additionnel avaient suffit aux espérantistes pour tuer enfin le match par le biais de son défenseur algérien, Mohamed Amine Tougai qui sur une longue touche de Ben Hmida et une interception ratée du portier Mustapha, délivrait les siens et offrait une précieuse victoire à son équipe (1-0).

Pour rappel, l’autre match du groupe, a vu le CR Belouizdad s’imposer la veille au Caire devant le Zamalek d’Egypte (1-0)

Lors de la prochaine journée, les sang et or feront le déplacement en Algérie, le 18 du mois pour y affronter le CR Belouizdad.

Le match retour contre El Merikh aura lieu le 17 mars prochain à Dar Es Salem à l’occasion de la 5e et avant-dernière journée de la phase de poules.