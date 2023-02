Ben Arous : Un réseau de trafic de drogue démantelé

Le porte-parole officiel de la Garde nationale, le colonel Houssemeddine Jebabli, a déclaré que suite à la disponibilité des informations par les unités judiciaire de la Garde nationale à Ben Arous, qu’une personne était recherchée dans la région de Hammam El-Chatt, et qu’elle était en possession d’une quantité de stupéfiants.

Lors d’une descente au domicile du suspect, une patrouille de l’unité a pu l’arrêter en compagnie de deux filles, et ils ont saisi une quantité de cocaïne, et une enquête plus approfondie avec eux a révélé qu’ils sont liés à une personne du même parti qui possède une quantité de drogue, et ils ont saisi, une quantité de pilules narcotiques et des plaques de cannabis de différentes tailles.

Avec l’avis du Ministère Public, il a autorisé à prendre les mesures nécessaires à leur égard.