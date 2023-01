Tunisie – Législatives : Bouasker reçoit un rapport préliminaire de l’Union Jeunesse de l’Afrique centrale

Le président de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE), Farouk Bouasker, a reçu, mardi, un rapport préliminaire sur le second tour des législatives, élaboré par une mission d’observateurs relevant de l’organisation non gouvernementale Union Jeunesse de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (UJ CEMAC).

Selon un communiqué de l’ISIE, des membres du conseil de l’instance électorale conduits par Bouasker ont réçu le président de cette organisation non gouvernementale, Cyrille Nguiegang Ntchassep, au Palais des Congrès, à Tunis.

Ce dernier a été accompagné d’une délégation de 20 observateurs internationaux qui ont visité la Tunisie, à l’occasion de la tenue, le 29 janvier, du second tour des législatives.

Lors de cette rencontre, le président de l’organisation a remis au président de l’ISIE un rapport sur le déroulement du processus électoral, mettant en avant “l’expertise acquise par l’instance électorale dans le domaine des élections et sa réussite dans l’organisation du premier et du second tour des législatives durant une courte période”, indique la même source.

L’Union Jeunesse de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale est une organisation non gouvernementale siégeant au Cameroun. Elle est spécialisée dans l’observation des élections en Afrique.

Bouasker s’est aussi entretenu, mardi, avec une délégation de la Haute Commission électorale de Libye (HNEC) conduite par Aboubakr Ali Mohamed Marda, membre de la commission, en visite en Tunisie en tant qu’invité de l’ISIE à l’occasion du second tour des législatives.

La délégation libyenne s’est rendue à plusieurs centres de scrutin pour suivre le processus électoral et prendre connaissance de l’expérience tunisienne dans le domaine des élections, selon un deuxième communiqué de l’ISIE.