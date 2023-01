Programme des rencontres de la 11e journée du championnat de la Ligue 1 du football professionnel, prévues lundi 30 janvier (Tous les matchs à 14h):

Lundi 30 janvier:

Poule A

A Bizerte:

CA Bizertin – CS Sfaxien

A Sousse:

ES Sahel – Espérance ST

A Kairouan (A huis clos):

CS Chebba – S Tunisien

A Tataouine:

US Tataouine – ESH Sousse

Poule B

A Radès:

C Africain – EO Sidi Bouzid

A Béja:

O Béja – US Ben Guerdane

A Monastir:

US Monastir – AS Soliman

A Mélaoui:

ES Métlaoui – AS Réjiche