Tunisie : Réunion de travail au ministère de l’enseignement supérieur

Le renforcement du système des concours de recrutement et la promotion des enseignants de l’enseignement supérieur ont été au centre d’une réunion de travail tenue mardi entre le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique Moncef Boukthir et les présidents des commissions de recrutement et de promotion des enseignants chercheurs.

Plusieurs thèmes ont été évoqués au cours de cette réunion dont notamment, l’unification du réseau d’évaluation pour certaines spécialités, la mise en place d’une plateforme commune pour dévoiler les fraudes scientifiques et l’organisation de travail des commissions des concours.