USA : Chute du dollar américain

Le dollar a chuté jeudi après qu’une série de données ont montré que l’économie américaine était en perte de vitesse, tandis que le yen a rebondi alors que les traders continuaient de parier que la Banque du Japon s’éloignerait de sa politique monétaire ultra-accommodante.

Les données américaines publiées mercredi ont montré que les ventes au détail ont enregistré leur plus forte baisse en un an en décembre, et que la production manufacturière a connu sa plus forte baisse en près de deux ans, faisant craindre que la plus grande économie du monde se dirige vers une récession.

Dans les derniers échanges, l’euro a augmenté de 0,23% par rapport au dollar à 1,082 dollar. Il a atteint un sommet de neuf mois à 1,089 $ mercredi avant de réduire ses gains.