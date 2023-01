Après que le conseil municipal de l’actuelle commune de la Manouba et de ses commissions les ait réunis, les deux candidats vainqueurs du second tour, Asmaa Derouiche, avec 934 voix, et AbdelnacerTijani, avec 889 voix, s’affrontent pour le siège représentatif de la circonscription de la Manouba.

Dans son programme électoral, la candidate Asma Derouiche, gestionnaire au sein de la santé publique et membre de l’Union régionale de la femme a mis l’accent sur l’importance d’assurer une qualité de vie aux citoyens de la circonscription et à promouvoir le développement en axant sur la valorisation des atouts de la ville à l’instar du village artisanal de Denden, le pôle technologique , les établissements sanitaires universitaires et la zone industrielle de Ksar Said.

De son côté, le programme du candidat Abdelnacer Tijani, professeur retraité ancien conseiller municipal et maire, s’articule sur l’amélioration de l’infrastructure routière, la promotion de l’investissement, la réduction des mesures administratives, la baisse des impôts, la dynamisation des zones industrielles inexploitées, l’investissement dans l’agriculture et l’industrie de transformation.