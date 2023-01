Le gouverneur de Tunis aurait interdit une manifestation du PDL à Carthage le 14 janvier

Le Parti Destourien Libre (PDL) a annoncé, dans une déclaration publiée jeudi, que le gouverneur de Tunis a refusé de lui accorder une autorisation pour l’organisation d’une manifestation à Carthage le 14 janvier 2023.

Le Parti a accusé le pouvoir de vouloir entraver ses activités et d’interdire à plusieurs reprises ses actions de protestation, estimant que ces décisions arbitraires visent à “faire taire la voix des Tunisiens qui rejettent le retour du pouvoir des Frères musulmans et qui s’opposent en même temps au totalitarisme”, lit-on de même source.

Le parti avait annoncé préalablement qu’il avait l’intention d’organiser une marche en direction du palais présidentiel de Carthage, en protestation contre les ” politiques qui visent à pousser le pays vers le chaos à travers le retour des groupes extrémistes, violents et illégaux et en leur accordant l’autorisation de manifester au même endroit que le parti le 14 janvier “.

Le PDL a affirmé son attachement à son droit d’exercer ses activités et d’organiser sa manifestation. Il a insisté sur le droit de ses partisans d’exprimer pacifiquement et de manière organisée leur colère face à la détérioration de la situation dans le pays et de protester contre la violation des droits civils et politiques du peuple.

Le PDL a annoncé son intention de saisir le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme.