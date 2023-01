André Parant réaffirme le soutien de la France à la Tunisie

La cheffe du gouvernement, Najla Bouden, a reçu, jeudi, au Palais de la Kasbah l’Ambassadeur de France en Tunisie, S.E.M. André Parant.

La réunion a porté sur les relations de coopération et les perspectives de les soutenir et de les renforcer entre la Tunisie et la France, ainsi que sur la nécessité d’accélérer la tenue de la quatrième session du Haut Conseil de coopération entre la Tunisie et la France au premier semestre de cette année.

La cheffe du gouvernement a souligné la nécessité d’une bonne préparation pour cet important événement bilatéral.

Pour sa part, l’ambassadeur français a souligné la volonté de son pays de continuer à soutenir la coopération tuniso-française en rétablissant le schéma des visites mutuelles entre les responsables des deux pays, en soulignant le soutien de la France à la Tunisie et en l’accompagnant dans son parcours de réforme.