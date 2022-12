L’Espérance de Tunis a été tenue en échec par le CS Sfaxien (1-1), dans le clasico en retard de la première journée de la Ligue 1 du football professionnel (poule A), disputé samedi, au stade d’Hammam-lif.

Ce sont les Sfaxiens qui ont été les premiers à débloquer la situation à la 74e par Ismail Diakité, avant que les sang et or n’égalisent dix minutes plus tard par Hamdou El Houni (83) pour que les deux équipes se séparent sur un score de parité.

Au terme de cette mise à jour, les protégés de Nabil Maaloul conservent leur deuxième place derrière l’Etoile du Sahel avec 11 points, avec 2 matches en moins, tandis que les Sfaxiens qui comptent quatre maches en retard, occupent toujours la dernière position avec 2 points.

Dimanche, un autre match en retard comptant pour la même journée, opposera l’ES Metlaoui et le club Africain, dans le cadre de la poule B.

Les résultats

. Poule A

Samedi 10 décembre

Stade d’Hammam-lif :

Espérance de Tunis – CS Sfaxien arb : Yousri Bouali

Classement Pts J V N D BP BC Dif

1. ES Sahel 13 5 4 1 0 14 4 +10

2. Espérance de Tunis 11 5 3 2 0 7 2 +5

3. CS Chebba 7 7 2 1 4 7 8 -1

. ES Hammam-Sousse 7 7 1 4 2 3 9 -6

5. S.Tunisien 6 5 1 3 1 6 5 +1

. US Tataouine 6 6 1 3 2 4 7 -3

7. CA Bizertin 5 6 1 2 3 5 9 -4

8. CS Sfaxien 2 3 0 2 1 1 3 -2

. Poule B

Dimanche 11 décembre :

Stade de Metlaoui (14h00) :

ES Metlaoui – Club Africain

Classement Pts J V N D BP BC Dif

1. US Ben Guerdane 12 6 4 0 2 5 2 +3

2. O.Béja 11 7 3 2 2 8 6 -2

3. US Monastir 10 5 3 1 1 5 2 +3

4. AS Soliman 9 6 2 3 1 4 4 0

5. AS Réjiche 6 7 1 3 3 2 4 -2

6. O. Sidi Bouzid 5 5 1 2 2 5 6 -1

. ES Métlaoui 5 6 1 2 3 3 7 -4

8. Club Africain 1 2 0 1 1 2 3 -1