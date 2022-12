Plusieurs journalistes chargés d’information auprès des ministères et de la présidence du gouvernement ont observé, mardi, un sit-in ouvert sur la place du gouvernement à la Kasbah, l’objectif étant la régularisation de leur situation professionnelle conformément aux procès-verbaux de l’accord avec le gouvernement signés respectivement en 2019 et en 2021.

Dans une déclaration à l’agence TAP, mardi, Abir Saidi, chargée d”information au ministère des domaines de l’Etat et des affaires foncières a affirmé que 13 journalistes chargés de l’information, dont 6 opérant au sein de la présidence du gouvernement, demandent à être titularisés et intégrés au sein des ministères dans lesquels ils exercent depuis plus de 4 ans en vertu de contrats à durée déterminée et sans couverture sociale.

Leur sit-in restera ouvert jusqu’à ce que leurs revendications légitimes soient satisfaites, a-t-elle fait savoir.

Dans la foulée, la Fédération générale de l’information a réagi face à ce mouvement de protestation, dénonçant vivement le silence et le refus du gouvernement de régler le dossier, réaffirmant son attachement à l’accord signé avec le gouvernement depuis 2019.

Dans un communiqué publié à cet effet, mardi, la Fédération générale de l’information a estimé que l’obstination du gouvernement à se délier de ses engagements conventionnels dans ce dossier est une “manœuvre délétère ” visant à saborder la négociation et le dialogue social dans le pays, promettant de durcir le ton avec le gouvernement, à travers des mouvements de protestation dans les différents médias.

La Fédération a par ailleurs fait part de sa vive indignation face à l’intervention musclée des forces de l’ordre pour disperser les sit-inneurs, jugeant cet agissement comme étant un ” dangereux antécédent ” qui porte atteinte à la liberté de manifestation et au droit de protester.