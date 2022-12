Tunisie : Deux cadavres découverts dans un bâtiment squatté par des clandestins

Farid Ben Jha, porte-parole des tribunaux de Monastir et Mahdia, fait état, mardi 6 décembre 2022, de la découverte de deux corps, un jeune homme et une jeune fille de nationalité camerounaise, nés en 1994 et qui vivaient illégalement en Tunisie, et habitaient dans un bâtiment squatté par des immigrés clandestins à Bennane à Ksibet Madiouni.

Il pense que les deux jeunes retrouvés morts ont été victimes d’une asphyxie. Leurs corps seront confiés au service de la médecine légale à l’hôpital universitaire Fattouma Bourguiba, pour connaître les raisons du décès.

Le délégué de la région a alerté les autorités sécuritaires et le ministère public a autorisé l’ouverture d’une enquête.