Tunisie – Campagne électorale : La HAICA publie sa note explicative

La haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (HAICA) vient de publier sa note explicative relative à la couverture médiatique de la campagne électorale pour les élections législatives qui s’étale du 25 novembre au 15 décembre 2022.

La publication de la note intervient à l’issue d’une réunion organisée, lundi, avec les coordinateurs des élections législatives et les rédacteurs en chef des médias audiovisuels, a fait savoir la HAICA dans son communiqué publié à cet effet.

la HAICA a saisi l’occasion pour réaffirmer son souci de garantir une couverture transparente de la campagne électorale, soulignant qu’elle ne cesse de déployer des efforts en vue d’aplanir les difficultés découlant de la modification de la loi électorale et de l’adoption du mode de scrutin uninominal.

Dans cette note explicative, la HAICA a recommandé aux stations radiophoniques, toutes catégories confondues, à assurer une couverture aux circonscriptions électorales relevant de leur périmètre de diffusion.

Pour les stations de radios publiques, la couverture se fait comme suit :

-Radio Tataouine couvre les circonscriptions des gouvernorats de Tataouine, Médenine et Gabès

-Radio Gafsa couvre les circonscriptions des gouvernorats de Gafsa, Kasserine, Kébili et Tozeur

-Radio Sfax couvre les circonscriptions des gouvernorats de Sfax et de Sidi Bouzid

-Radio Kef couvre les circonscriptions des gouvernorats du Kef, de Jendouba, de Beja et de Siliana.

-Radio Monastir couvre les circonscriptions des gouvernorats de Monastir, de Sousse, de Mahdia et de Kairouan.

Toujours selon la note explicative, les radios publiques qui diffusent au niveau national, seront chargées de garantir la couverture des circonscriptions électorales à l’étranger et des gouvernorats du Grand Tunis, de Bizerte, de Nabeul et de Zaghouan.

S’agissant des radios privées qui diffusent au niveau national, la HAICA insiste à ce qu’elles doivent présenter une vision de leur couverture de la campagne électorale en fonction de leurs capacités, à condition de se conformer au principe d’égalité dans les circonscriptions qui seront visées par leur couverture.

Quant aux chaînes de télévision, elles s’engagent à respecter le principe d’égalité quant aux choix qu’elle adoptera pour couvrir la campagne éléctorale.