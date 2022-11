Coupe du Monde Qatar 2022  : Le Maroc bat la Belgique, et c’est la casse partout !

Les Africains et les Arabes ne savent pas savourer une victoire. Dans les sports en général, et dans le football en particulier.

Les scènes de liesse/chaos qu’on a vues dimanche après suite à la victoire des Lions de l’Atlas du Maroc sur les Diables Rouges de la Belgique nous rappellent les débordements observés par le passé à Paris, Lyon, Bordeaux, Bruxelles, etc. après des matchs amicaux de football.

En effet, après avoir fait nul avec la Croatie lors de la première journée du mondial du Groupe F, les protégés de Walid Regragui ont joué avec leurs tripes pour battre la Belgique, classée 2ème nation FIFA.

C’est un exploit qui mérite d’être salué.

Mais les Marocains –et sans doute d’autres nationalités- ont quelque peu terni l’image non pas de l’équipe du Maroc mais du comportement de l’Africain, de l’Arabe. Car on peut fêter une victoire sans pour autant casser des biens d’autrui, provoquer la police… Et c’est justement ce qui s’est passé à Bruxelles mais aussi à Toulouse, à Dijon et ailleurs, comme.

Pourquoi cette haine dans la fête, comme si on était dans un combat de boxe à mort dans les films ? Il est temps de “grandir” et de dépasser de “colonisé”!

Dommage !