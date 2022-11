Coupe du Monde de Football : nous sommes prêts pour le match face Danemark (Jalel Kadri)

le sélectionner national Jalel Kadri, a affirmé, lundi, que l’équipe de Tunisie est prête pour le match d’ouverture contre son homologue danoise dans le cadre de la première journée du groupe D de la Coupe du Monde Qatar 2022.

Kadri a précisé lors d’une conférence de presse tenue 24 heures avant le match de mardi, que “l’équipe nationale tunisienne est déterminée à obtenir un résultat positif afin de conforter ses chances de qualification pour le deuxième tour et de réaliser un exploit historique pour le football tunisien”.

“Le onze national traitera le match de demain selon sa spécificité tactique”, a affirmé le coach national qui a souligné que l’adversaire est l’une des meilleures équipes européennes à l’heure actuelle”.

“Les préparatifs de l’équipe nationale tunisienne pour la Coupe du monde, qui ont débuté en juin dernier, étaient bons et rassurants”, a ajouté Kadri soulignant que la présence du public tunisien au Qatar, constituera une grande motivation pour les Aigles de Carthage”.

Et d’ajouter : “Le staff technique fait confiance à tous les joueurs de la sélection nationale où l’ambition se mêle à l’expérience, d’autant qu’il y a 9 ou 10 joueurs qui ont déjà participé à la Coupe du monde 2018 en Russie”.

Le sélectionneur national a conclu que le groupe D qui comprend également la France, tenante du titre, et l’Australie, est l’un des groupes les plus difficiles du mondial, et qu’il traitera chaque match selon ses caractéristiques et son enjeu.

Il est à rappeler que la Tunisie affrontera le Danemark mardi, à partir de 14h00, au stade de Education City, qui peut accueillir 40 000 spectateurs, sous la direction de l’arbitre mexicain Cesar Arturo Ramos.

