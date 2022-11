Coupe du Monde de Football : le Danemark complète les cinq dernières places de sa liste

Le Danemark, premier adversaire de la Tunisie lors de la coupe du monde de football au Qatar, a annoncé dimanche soir les cinq derniers joueurs de sa liste de 26 dont l’attaquant de Leipzig Yussuf Poulsen.

Le gardien de l’Union Berlin Frederik Ronnow, le défenseur de Benfica Alexander Bah, le milieu de terrain d’Hoffenheim Robert Skov et celui de Brentford Christian Norgaard arrachent également leur place pour le Mondial qatari, qui débute dimanche prochain.

Le sélectionneur danois Kasper Hjulmand avait annoncé une liste de 21 joueurs lundi et gardé ses options libres pour la compléter avant le départ du groupe pour l’émirat prévu ce mardi.

L’entraîneur s’est finalement contenté de quatre défenseurs centraux et n’a pas retenu l’expérimenté Jannik Vestergaard (Leicester City), 33 sélections dont cinq lors du dernier Euro.

Dans le groupe D, le Danemark entame sa Coupe du monde le 22 novembre contre la Tunisie, avant le choc contre la France, tenante du titre, le 26 puis le dernier match contre l’Australie le 30.

La liste des 26 joueurs:

Gardiens: Kasper Schmeichel (Nice, FRA), Oliver Christensen (Hertha Berlin, ALL) et Frederik Ronnow (Union Berlin, ALL)

Défenseurs: Daniel Wass (Br?ndby), Rasmus Nissen Kristensen (Leeds United, ANG), Jens Stryger Larsen (Trabzonspor, TUR), Joakim Maehle (Atalanta Bergame, ITA), Andreas Christensen (FC Barcelone, ESP), Simon Kjaer (Milan AC, ITA), Joachim Andersen (Crystal Palace, ANG) Victor Nelsson (Galatasaray, TUR), et Alexander Bah (Benfica Lisbonne, POR)

Milieux: Pierre-Emile Hojbjerg (Tottenham, ANG), Thomas Delaney (FC Séville, ESP), Christian Eriksen (Manchester United, ANG), Mathias Jensen (Brentford, ANG), Robert Skov (TSG Hoffenheim, ALL) et Christian Norgaard (Brentford, ANG)

Attaquants: Mikkel Damsgaard (Brentford, ANG), Andreas Skov Olsen (Club Brugge, BEL), Jesper Lindstrom (Eintracht Francfort, ALL), Martin Braithwaite (Espanyol Barcelone, ESP), Kasper Dolberg (FC Séville, ESP), Jonas Wind (Wolfsburg, ALL), Andreas Cornelius (FC Copenhague) et Yusuf Poulsen (RB Leipzig, ALL).