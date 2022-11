“Avatar 2” : La bande annonce dévoilée (vidéo)

Attendue depuis 13 ans, et avant sa sortie, “Avatar: La Voie de l’eau”, la suite tant attendue du blockbuster de James Cameron, se dévoile et sort une nouvelle bande-annonce plus complète, plus détaillée, qui permet d’avoir un aperçu inédit de l’histoire du film.

Ecrit et réalisé par James Cameron, Avatar: La Voie de l’eau a mis pratiquement treize ans à avoir le jour. Le casting d’origine rempile: Sam Worthington, Zoe Saldana et Sigourney Weaver (dans un autre rôle). Ils sont rejoints par Kate Winslet et Vin Diesel.

Voici la bande annonce du film :