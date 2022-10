Tunisie : Le bâtonnier des avocats au Palais de Carthage

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu au Palais de Carthage Me Hatem Meziou, pour le féliciter pour sa récente élection au poste de bâtonnier de l’Ordre national des avocats.

Le chef de l’Etat aurait fait état des “positions honorables” des avocats, et a passé en revue les nombreux épisodes historiques et prises de position des avocats et les écrits qu’ils ont mis en exécution dans le domaine juridique, tant en Tunisie qu’à l’étranger.

Il a également commenté le rôle confié aux avocats dans l’administration de la justice et dans la consolidation de l’idée du droit, leurs contributions à la fourniture d’un certain nombre de visions et de solutions, ainsi que le rôle de l’Ordre national des avocats dans la préservation de l’indépendance de la profession et face à quiconque tente de la détourner de ses nobles objectifs.

Saïed a réitéré que la Tunisie mène une bataille pour préserver son existence en mettant en lumière de nombreux dossiers et affaires.