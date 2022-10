Tunisie : La ministre des Finances fixe la date de la levée des subventions sur le carburant

La ministre des finances Sihem Boughdiri, le ministre de l’Économie et de la Planification, Samir Saïed, le gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie et les membres du comité des négociations avec le Fonds Monétaire International (FMI) ont présenté les thèmes concernant l’accord avec le FMI auprès des experts qui a permis à la Tunisie d’obtenir un financement d’une valeur de 1.9 milliard de dollars.

L’accord comporte l’engagement de la Tunisie à la restructuration économique déjà annoncée par le gouvernement en avril dernier.

L’accord avec le Fonds monétaire international au sommet comprenait 8 points, notamment le renforcement de la justice fiscale, la rationalisation des dépenses budgétaires et l’affectation d’une partie de celles-ci aux subventions sociales, le début de la restauration de la gouvernance des institutions publiques (le gouvernement a été entamé un contrôle sur la Société tunisienne d’électricité et de gaz, de la Société tunisienne de transport maritime et d’amarrage et de la pharmacie centrale) ainsi que l’accélération des réformes structurelles pour créer un climat des affaires attractif.

Parmi les points contenus dans l’accord figurent le renforcement de la gouvernance et de la transparence dans le secteur public, l’élaboration d’une stratégie de lutte contre le changement climatique et l’adoption d’une politique fiscale appropriée pour maintenir la stabilité des prix.

Le ministre des Finances a confirmé que l’État a commencé à lever les subventions sur le carburant grâce à l’ajustement automatique des prix du carburant pour atteindre le prix réel du carburant en 2026.

D’autre part, la ministre a indiqué que le gouvernement s’est engagé à entamer la préparation d’une plateforme pour orienter le soutien alloué aux biens de consommation à la fin de cette année.