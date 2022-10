L’Organisation “I Watch” a appelé le président de la République Kaïs Saïed à déclarer ses biens auprès de l’Instance nationale de lutte contre la corruption, et ce conformément à l’article 10 de la loi relative à la déclaration des biens et des intérêts , à la lutte contre l’enrichissement illicite et les conflits d’intérêts.

Ledit article prévoit que toute personne soumise à l’obligation de déclaration doit déposer une nouvelle déclaration tous les trois ans en cas de continuation d’exercice de fonctions nécessitant la déclaration.

Pour I Watch, le chef de l’Etat est soumis à l’obligation de déposer une nouvelle déclaration de ses biens, puisqu’il y a trois ans depuis son accession à la magistrature suprême.

L’organisation a rappelé que le président Saïed avait déclaré ses biens auprès de l’INLUCC pour la première fois, le 21 octobre 2019, conformément à l’article 5 de la loi relative à la déclaration de patrimoine et d’intérêts, et à la lutte contre l’enrichissement illicite et les conflits d’intérêts.