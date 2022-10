La Société tunisienne de néphrologie, dialyse et transplantation rénale (STNDT) compte créer le premier registre national qui étudiera la prévalence de la maladie rénale chronique chez le diabétique tunisien. C’est ce qu’a fait savoir, jeudi 20 octobre 2022, Jannet Laabidi, cheffe de service néphrologie à l’hôpital militaire à Tunis et cheffe du projet.

Citée par l’agence TAP, Laabidi a indiqué que le projet est actuellement en phase d’inscription des médecins investigateurs pour former une équipe de travail composée de médecins des différentes spécialités afin de mener une enquête clinique sur un échantillon de de 5 mille patients diabétiques pour étudier la prévalence de la maladie rénale chronique chez le diabétique tunisien.

Selon elle, 60% des malades qui font la dialyse sont des diabétiques, sachant que 22,9% des Tunisiens ont le diabète, un taux qui pourrait passer à 45% en 2045.

” La maladie rénale diabétique est la complication la plus redoutable du diabète. Elle constitue à la fois une cause majeure d’insuffisance rénale chronique terminale et un facteur de risque de mortalité et de morbidité cardio-vasculaire. Un diagnostic précoce permet de prendre en charge les patients plus efficacement et de façon multidisciplinaire et de retarder sa progression vers l’insuffisance rénale chronique “, souligne Pr. Laabidi.