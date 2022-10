Sidi Bouzid : 391 infractions économiques relevées

Les équipes de contrôle économique relevant de la direction régionale du commerce à Sidi Bouzid ont relevé durant le mois de septembre dernier 391 infractions économiques à l’issue de 1808 visites d’inspection.

Les infractions économiques concernent les fruits et légumes (39 cas), les produits alimentaires (167 cas), œufs et volailles (53 cas), restaurants et cafés (22 cas) et bureautiques (47 cas).

Au cours des campagnes d’inspection, 8,3 tonnes de farine subventionnée et 120 litres de l’huile végétale, 60 mille œufs ont été saisis dans le cadre de la lutte contre la spéculation.