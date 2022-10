Des pluies localement orageuses sont attendues, mardi matin, dans certaines communes Est du nord et du centre et ciel partiellement nuageux sur le reste des régions.

Des cellules orageuses se formeront, l’après midi, sur l’ouest du pays et seront accompagnées de pluies éparses avec chute de grêle et apparition de la foudre par endroits. Ces pluies concerneront ensuite l’Est du pays et seront temporairement intenses.

Le vent sera faible à modéré d’une vitesse ne dépassant pas 30 km/h et la mer sera peu agitée.

Les températures maximales varieront entre 25 et 29 °C dans le nord et les hauteurs et entre 29 et 33 °C dans le reste des régions.