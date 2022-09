Une hausse des températures est enregistrée mercredi, les maximales varieront entre 32 et 37% dans les régions est et sur les hauteurs du pays et entre 37 et 43 ailleurs avec coups de sirocco.

Des cellules orageuses sont attendues l’après-midi sur les hauteurs et seront accompagnées de pluies. Temps peu nuageux ailleurs.

Le vent soufflera fort, sa vitesse atteindra 60km près des côtes, la vigiliance est requise. La mer sera agitée à très agitée.