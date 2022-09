DIRECT SPORT – Ligue des champions d’Afrique : programme des matchs aller

Programme des rencontres du 1er tour préliminaire aller de la Ligue des champions d’Afrique de football, prévues du 9 au 18 septembre (heure tunisienne):

Vendredi 9 septembre 2022:

RC Kadiogo (Burkina Faso) – Asante Kotoko (Ghana) 17h00

Samedi 10 septembre:

Volcan Club (Comores) – La Passe FC (Seychelles) 13h30

APR FC (Rwanda) – US Monastir (Tunisie) 14h00

Zalan FC (Soudan du Sud) – Young Africans (Tanzanie) 14h00

Cape Town CFC (Afrique du Sud) – AS Otoho (Congo) 14h00

Red Arrows FC (Zambie) – CS Primeiro de Agosto (Angola) 14h00

Nyasa Big Bullets FC(Malawi)- Simba SC (Tanzanie) 14h00

Matlama FC (Lesotho) – Coton Sport FC (Cameroun) 15h00

ASO Stade Mandji (Gabon) – Plateau United FC (Nigeria) 15h30

OR de Bangui (Centrafrique) – Vipers SC (Ouganda) 16h00

DVO. Mongomo (Guinée équatoriale) – Djoliba AC (Mali) 16h00

ASN Nigelec (Niger) – SOAR (Guinée) 16h30

BO Rangers FC (Sierra-Léone) – CR Belouizdad (Algérie) 17h00

KMKM SC (Zanzibar) – Ahly Tripoli (Libye) 17h00

Dimanche 11 septembre:

St-George (Ethiopie) – Al-Hilal (Soudan) 14h00

Flambeau du C. (Burundi) – Al-Ittihad (Libye) 14h00

CEFA (Madagascar) – Royal Léopards (Eswatini) 14h00

A. Black Bulls (Mozambique) – Petro Atlético (Angola) 14h00

AS Arta Solar 7 (Djibouti) – Al-Merreikh (Soudan) 15h00

Rivers United (Nigeria) – Watanga FC (Libéria) 16h00

Coton Sport (Bénin) – ASEC Mimosas (Côte d’Ivoire) 17h00

ASKO de Kara (Togo) – FC Nouadhibou (Mauritanie) 17h00

Gaborone Utd SC (Botswana) – AS Vita Club (RD Congo) 17h00

Casamance SC (Sénégal) – JS Kabylie (Algérie) 18h00

Hawks (Gambie) – Horoya AC (Guinée) , qualification de Horoya après le forfait des Hawaks

Dimanche 18 septembre :

Elect Sport (Tchad) – Zamalek (Egypte) 16h00

NB : retour : 16, 17, 18 septembre.