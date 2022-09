Tunisie – Le Passage : Un contrebandier tué et un agent de la douane aux soins intensifs

Une source officielle de la Direction générale des douanes a confirmé à Mosaïque Fm, mercredi soir, que les services de la douane à Tunis ont obtenu des informations sur la présence d’une voiture chargée d’une grande quantité de cigarettes de contrebande au niveau de la place du Passage, de sorte qu’une patrouille a été dirigée sur le site où ladite voiture a été saisie et la procédure a été entamée. La voiture de contrebande a été escortée au siège de la direction.

Il a ajouté qu’un grand nombre de personnes se sont rassemblées sur les lieux et ont lancé des projectiles sur la patrouille.

Selon la même source, l’un des membres de la patrouille a été grièvement blessé au niveau de la tête, au point de tomber à terre. Un individu a tenté de le renverser avec une voiture de contrebande à deux reprises avant qu’un de ses collègues ne puisse l’aider et le sauver en tirant des coups de feu en l’air et en direction des roues de la voiture, avant que la patrouille ne se retire de l’endroit à bord de la voiture administrative.

La source officielle des douanes a souligné qu’il a été révélé plus tard et selon les informations obtenues des agences de sécurité que le conducteur de la voiture de contrebande a été abattu par l’une des balles et est mort plus tard.

Il est à noter que le douanier blessé est en soins intensifs dans l’un des hôpitaux de la capitale.