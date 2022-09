Tunisie : Le ministère de l’Intérieur répond aux accusations des syndicalistes

Le chef du bureau de l’information et de la communication du ministère de l’Intérieur, Fakir Bouzghaya, a déclaré que tout ce qui a été dit concernant « le harcèlement des syndicalistes et du travail syndical et la poursuite de la dissolution des syndicats » « ne sont que des erreurs et des rumeurs malveillantes ».

Il a ajouté dans une intervention aujourd’hui sur les ondes de Jawhara FM, que ce que le ministre de l’Intérieur, Taoufik Charfeddine, voulait dire « n’est pas de dissoudre les syndicats mais de les organiser », a-t-il déclaré.