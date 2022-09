La fédération générale de l’enseignement secondaire a décidé d’organiser un sit-in d’une heure (de 10h à 11h) le 15 septembre 2022, soit le jour de la rentrée scolaire dans tous les établissements éducatifs publics et de bloquer les notes du premier trimestre, si le ministère de l’éducation n’entame pas des négociations avec la fédération, ou en cas d’échec des négociations.

Ces décisions interviennent en signe de protestation contre les mesures prises par le ministère vis à vis des enseignants du collège à El Hajeb (gouvernorat de Sfax) traduits devant le conseil de discipline, critiquant les pratiques exercées contre les directeurs et superviseurs ayant boycotté la session de formation, selon la motion professionnelle issue de la commission administrative sectorielle de la fédération générale de l’enseignement secondaire publiée le 1er septembre courant.

La fédération générale de l’enseignement secondaire a appelé à la nécessité de doubler les indemnités spécifiques et celles de la rentrée scolaire et d’en faire bénéficier les enseignants et les surveillants et de rompre avec toutes les formes de travail précaire à travers la régularisation de la situation professionnelle des enseignants suppléants et d’assurer leur recrutement.