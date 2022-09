Tunisie : Des comités ont examiné les demandes de réorientation universitaire

Des comités experts et spécialisés ont été chargés d’examiner les demandes de réorientation universitaire, et ont répondu favorablement à plusieurs demandes conformément aux conditions requises et à la capacité d’accueil, a affirmé le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Dans un communiqué rendu public, le ministère a précisé jeudi que les candidats dont les demandes de réorientation ont été refusées peuvent déposer une demande et mentionner un seul choix à travers la palteforme hhtps: //etudiants.rnu.tn , dans un délai ne dépassant pas le 04 septembre 2022. Les services de la direction générale chargée des affaires estudiantines prendront en charge le réexamen de la demande tout en tenant compte de la capacité d’accueil.