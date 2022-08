Une légère hausse des températures est prévue au cours de la journée de mercredi. Les maximales seront comprises entre 32 et 37 degrés dans les régions côtières et les hauteurs et entre 37 et 42 degrés dans le reste des régions avec vent de sirocco.

Des cellules orageuses avec pluies sont attendues l’après-midi sur les hauteurs avec possibilité de chute de grêle par endroits. Ces précipitations engloberont progressivement, certaines délégations Est.

Le vent soufflera faible à modéré avec une vitesse qui peut atteindre 40km/h près des côtes et la mer sera peu agitée à agitée.